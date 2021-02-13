Söz konusu İHA'nın düşürüldüğü yer hakkında bilgi verilmezken, Husilerin İHA'larla sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef aldığına dikkat çekildi.

Yemen ordusu Marib'de operasyon başlattı

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, Marib kentinde Heylan, El-Mahdara ve Sarvah cephelerinde Husilerin saldırılarının ardından geniş çaplı operasyon başlatıldığı açıklandı.

Söz konusu cephelerde çıkan çatışmalarda, Husilerin iki saha komutanın ve çok sayıda Husi milis öldü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler 2014'ten beri bölgede

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.