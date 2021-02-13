Oxford Üniversitesi, COVID-19 aşısının 6-17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için 300 gönüllü üzerindeki klinik denemelerin bu ay başlayacağını açıkladı.

Açıklamada, çocuklar üzerinde ilk kez yapılacak klinik çalışmaların başkent Londra, Southampton ve Bristol kentlerinde bulunan Oxford Üniversitesine ait merkezlerde sürdürüleceğine yer verildi.

"Aşıya bağışıklık oluşturmak önemli"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların çoğunun COVID-19 salgınından etkilenmediğini ancak çocuklarda ve gençlerde aşıya bağışıklık yanıtı oluşturmanın önemli olduğunu söyledi.

Pollard, bu yeni denemelerin COVID-19 virüsünün kontrolüne ilişkin anlayışı daha genç yaş gruplarına genişleteceğini vurguladı.

30 Aralık'ta aşının güvenliği olduğu açıklanmıştı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 30 Aralık'ta Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZenaca iş birliğinde geliştirdiği COVID-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, ülkede yaygın kullanımını onaylamış, aşının uygulanmasına 4 Ocak'ta başlanmıştı.

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, daha önce yayımladıkları "aşılamada öncelikliler listesi"nde, 16 yaşın altındakilere aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.