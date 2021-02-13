İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'da bir süredir kırmızı kategoride ilçe bulunmadığının altını çizen Ruhani, "Bugün Huzistan'daki bazı ilçeler kırmızı kategoriye girdi. Ülkedeki bazı ilçeler ise sarıdan turuncu kategorisine dönüştü. Tüm bunlar salgında 4'üncü dalganın başlangıcının tehlike alarmı anlamına geliyor" dedi.

"Nevruz Bayramı'nda önlemlere uyun" çağrısı

Ruhani, 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı'nda ülkenin zorlu bir süreç yaşamaması için halka, alınan önlemlere sıkı bir şekilde riayet etme çağrısı yaptı.

COVID-19'un son bir yılda yeni bir yaşam tarzı getirdiğini kaydeden Ruhani, aşı çalışmaları yaygınlaşsa bile tedbirlere en az bir yıl daha sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altını çizdi.

9 ilçe yeniden kırmızı kategoride

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi ise yaptığı açıklamada, yeniden kırmızı kategorisine yükselen 9 ilçenin, salgının en yoğun görüldüğü Huzistan eyaletinde bulunduğunu söyledi.

Reisi, bugün itibarıyla ülke genelinde 39 ilçenin turuncu, 228 ilçenin sarı, 172 ilçenin ise mavi kategoride olduğunu aktardı.

Batı Azerbaycan, Buşehr ve Kazvin eyaletlerinde de vaka sayılarının artış eğiliminde olduğunu belirten Reisi, turuncu kategorideki ilçelerin çoğunun Batı Azerbaycan, Huzistan, Mazenderan ve Gilan eyaletlerine bağlı olduğunu açıkladı.

"4'üncü dalgayı önleyeceğimizi umuyorum"

Söz konusu eyaletlerdeki artış eğiliminin ülke için ciddi bir uyarı olduğunu vurgulayan Reisi, "Sağlık protokollerine riayet ederek hastalığın dördüncü dalgasını önleyeceğimizi umuyorum" dedi.

İran'da salgının üçüncü dalgasının yaşandığı Kasım 2020'de günlük vaka sayılarının 15 bin, can kayıplarının ise 500 sınırına çıkmasının ardından uygulanan yeni kısıtlamalarla vakalar 6 bin sınırına, can kayıpları da 100'ün altına gerilemişti.

Ülkede bugün 74 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle salgında toplam can kaybı 58 bin 883'e yükseldi.