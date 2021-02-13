Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da patlama: 5 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen patlamada 5 polis hayatını kaybetti.
Kunar İl Şura vekili Din Muhammed Fazli, basına yaptığı açıklamada, Kunar'ın Çapa Dere ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracı bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Fazli, patlamada 5 polisin yaşamını yitirdiğini, aracın tahrip olduğunu açıkladı.
Kunar İl Şura vekili, bombanın bölgeye Taliban'ın yerleştirdiğini iddia etti
Etiketler: Afganistan
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