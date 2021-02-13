Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da bir evde yangın çıktı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Radevormwald köyündeki iki katlı bir evde yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Köln polisi, 5 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni ve ölenlerin kimlikleriyle ilgili bilgi vermedi.
Köln polisi ve savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cinayet masası ekipleri görevlendirildi
Yerel basında çıkan haberlerde, polisin soruşturma için cinayet masasından bir ekibi görevlendirdiği ve olay yerinde bu yönde araştırma yapıldığı ileri sürüldü.
Olayda yaşamını yitirenler evde yaşayan anne, baba, iki çocuk ve büyükanneden oluşan bir aile.
İki katlı evin dışarıdan zarar görmediği ancak camlarının kırık olduğu gözlendi.
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