Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Somali'de parlamento binasının girişinde patlama
Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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