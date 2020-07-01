Japonya merkezli teknoloji girişim şirketi Donut Robotics, koronavirüs salgınından sonra artan maske kullanımını teknoloji ile birleştirerek c-mask'i üretti.

Mesajları iletebilen ve Japonca'dan diğer sekiz dile çevirebilen internet bağlantılı akıllı maske, beyaz plastikle kaplı ve standart yüz maskelerine uyum sağlıyor.

Akıllı telefon ve tabletlerden uygulamaya bağlanan maske, bluetooth üzerinden konuşmayı metin mesajlarına dönüştürebiliyor, arama yapabiliyor, kullanıcısının sesini yükseltebiliyor.

Donut Robotics CEO'su Taisuke Ono, "Bir robot geliştirmek için yıllarca çok çalıştık ve bu teknolojiyi koronavirüsün toplumu nasıl yeniden şekillendirdiğine yanıt veren bir ürün tasarlamak için kullandık" dedi

Donut Robotics mühendisleri, şirketin salgından etkilenmemesine yardımcı olacak bir ürün ararken maske fikrini ortaya attı.

İlk olarak Tokyo Uluslararası Havalimanı'nda kullanılacak maske Japonya genelinde 5 bin alıcıya gönderilecek.

Maskelerin fiyatı ise 40 dolar (yaklaşık 274 Türk Lirası) olarak açıklandı.