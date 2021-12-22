Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) web sitesinden yapılan açıklamaya göre, James Webb Uzay Teleskobu için 21 Aralık'ta yapılan hazırlık incelemesi "başarıyla" tamamlandı.

Ancak, teleskobun fırlatılacağı Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünde mevcut olumsuz hava koşulları nedeniyle, günü 24 Aralık olarak belirlenen fırlatma işlemi ertelendi.

Buna göre, "VA256" kodlu operasyonun 25 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, yeni belirlenen tarihi teyit etmek için yarın akşam başka bir hava durumu tahmininin yayımlanacağı kaydedildi.

İlgili açıklamada, Ariane 5 fırlatma aracı ile James Webb Uzay Teleskobu'nun güvenli bir ortamda tutulduğuna dikkat çekildi.

Teleskobun 24 Aralık'tan önce de 18 Aralık tarihinde fırlatılması planlanıyordu.