Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Myanmar'da maden ocağında heyelan
[Grafik: TRT Haber]
Myanmar'daki bir madende yaşanan toprak kayması nedeniyle 80 civarında kişinin hayatından endişe ediliyor.
Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde saat 04.00 sularında yaşanan heyelanda, 80 civarında kişinin maden atıklarıyla birlikte bir göle sürüklenmiş olabileceği bildirildi.
Olayın ardından yetkililerin bölgeye gittiğini ve arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyen bir STK yetkilisi, şu ana kadar herhangi bir cansız bedenin bulunmadığını belirtti.
Ülkede geçen hafta yaşanan bir heyelanda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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