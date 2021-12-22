Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde saat 04.00 sularında yaşanan heyelanda, 80 civarında kişinin maden atıklarıyla birlikte bir göle sürüklenmiş olabileceği bildirildi.

Olayın ardından yetkililerin bölgeye gittiğini ve arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyen bir STK yetkilisi, şu ana kadar herhangi bir cansız bedenin bulunmadığını belirtti.

Ülkede geçen hafta yaşanan bir heyelanda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.