Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzlanda'da lavlar dronu yuttu
İzlanda'da bir YouTuber, patlayan yanardağı dron ile görüntüledi. Kratere fazla yaklaşan dron, yanardağın içinde kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.
İzlanda'da Reykjanes bölgesinde faaliyete geçen volkandaki patlamaları yakından kaydeden dron, lavların içinde kayboldu.
YouTuber Joey Helms, dron ile yanardağı yakından çekme fırsatı yakaladı.
Lavlar dronu yuttu
Lavların üzerinde yolculuk yapan dron, dehşete düşüren o görüntüleri kaydetti. Ancak sonunda yanardağ kraterine yaklaştığı noktada imha oldu.
Dronunu lavlara kaptıran YouTuber ise çektiği görüntülere değdiğini ve bunun eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.
Etiketler: Yanardağ
Son Haberler
- 16:31
- 16:21
- 16:13
- 16:17
- 16:25
Sıradaki Haber
GSK ile Vir Biotechnology'nin geliştirdiği koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz