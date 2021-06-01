Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun'da altın madeninde göçük: 10 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Madenlerde sıkça ölümcül kazaların yaşandığı Kamerun'da yine bir kaza meydana geldi. Bir altın madeninde yaşanan göçük sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Kamerun'un doğusundaki Kambele bölgesinde yer alan altın madeninde göçük yaşandı.
Madende kaçak olarak faaliyet gösteren en az 10 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde yer alan madenlerde sıkça ölümcül kazalar meydana geliyor.
Kamerun Maden Bakanlığının verilerine göre, son iki yılda yaşanan 20'ye yakın maden kazasında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.
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