İzlanda Acil Durum Yönetimi Birimi, martta volkanik faaliyetlerin görüldüğü Reykjanes'deki Geldinga Vadisi'nde bulunan bir yanardağda oluşan yarığın ilk olarak bir gezi helikopterindekiler tarafından fark edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu yarığın yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve geçen ayki patlamanın olduğu alandan yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Hayati tehlike yok

Yarıktan çıkan lav ve buharı seyretmek üzere alana gelen yüzlerce yürüyüşçünün tahliye edildiği vurgulanırken, yarığın, yanardağları izlemek için bölgeye akın eden turistleri ağırlamak için geçen hafta açılan yürüyüş yolundan uzakta olduğu açıklandı.

Açıklamada, bu uzaklık nedeniyle hayati tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Diğer yandan İzlanda Meteoroloji Ofisi yetkililerine göre, püsküren lav ve buhar, Keflavik Havalimanı yakınlarındaki hava trafiğini etkilemeyecek.

Sokağa çıkma yasağına karşın on binlerce turist bölgeye gitti

İzlanda Turist Kurulundan yapılan açıklamada, Reykjanes'de bulunan ve başkent Reykjavik'e yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki bir yanardağın geçen ay faaliyete geçtiği anımsatıldı.

Açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen bu patlamanın ardından bölgeye yaklaşık 30 bin turistin akın ettiği ifade edildi.

Reykjanes'de önce en az 50 bin deprem, sonra volkanik patlama olmuştu

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 19 Mart'ta 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.