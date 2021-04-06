Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Garibaşvili, "Test sonucu COVID-19 olduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi izole ettim ve uzaktan çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar toplam 284 bin 958 kişide virüs görülen Gürcistan'da son 24 saatte 897 vaka tespit edildi.
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