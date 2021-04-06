Sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Garibaşvili, "Test sonucu COVID-19 olduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi izole ettim ve uzaktan çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar toplam 284 bin 958 kişide virüs görülen Gürcistan'da son 24 saatte 897 vaka tespit edildi.

