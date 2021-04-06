İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Vatandaşlarının büyük bölümünü aşılayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze Şeridi'ne de COVID-19 aşısı sağlamıyor.

24 bin kişi aşılanabildi

Bugüne kadar, çoğunluğunu başka ülkelerin hibe ettiği 81 bin 600 doz aşı Gazze'ye ulaştı ve henüz bölgede sadece 24 bin kişi aşılandı.

Abluka nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünün üzerindeki yük, COVID-19 salgını nedeniyle daha da arttı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede salgın hızla yayılırken Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son günlerde ortalama her 3 testten biri pozitif çıkıyor.

Vaka sayılarında korkutan artış

Aşı sıkıntısına ek olarak, İngiltere mutasyonunun giderek yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'nde COVID-19 vakaları artmaya devam ediyor.

Gazze'de mart ayı başında günlük ortalama 200 vaka tespit edilirken, son 2 günde bu sayı 1500'ün üzerine çıktı.

Bölgede son günlerdeki sert yükseliş nedeniyle toplam vaka sayısı 71 bini aştı, 632 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesindeki yoğunluk dikkati çekiyor

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kuruluşlarından Şifa Hastanesinin COVID-19 için ayrılan bölümündeki yoğunluk salgının bölgede ne derece ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Hastane çalışanları bir yandan COVID-19 testlerini yaparken, diğer yandan da virüs taşıyan kişilere kısıtlı imkanlarla ilk müdahalede bulunmaya çalışıyor.

Şifa Hastanesi Solunum Bölümü sorumlusu Dr. Şadi Avad, bölgede COVID-19 salgınının ikinci dalgasının ilkine oranla daha ağır geçtiğini açıkladı.

"Acil servisler sınırlı ve hastaneler dolu"

Gazze'de İngiltere mutasyonunun giderek yayıldığına ve vaka sayısının hızla arttığına işaret eden Dr. Avad, "Virüse yakalananlar için (hastanelerdeki) oda ve yatak sayısının sınırlı olması nedeniyle salgının sağlık sektörü üzerinde oldukça ciddi etkisi var. Buna ek olarak sağlık çalışanlarını olumsuz etkiliyor. Çünkü COVID-19 hastası olan kişilerle ilgilendiğimiz için çoğumuz virüse yakalandık. Bununla birlikte sağlık sistemi, durumu ve virüs bulaşan kişileri rahatlatmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Avad, ellerinde yeteri kadar test kiti bulunduğunu ancak laboratuvar işlemlerinin zaman alması nedeniyle Gazze'deki test sayısının düşük olduğunu dile getirirken, bazı kişilerin de karantina altına alınacakları korkusuyla test yaptırmadıklarına dikkati çekti.

COVID-19 vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu ve gelecek günlerde virüse yakalananların sayısının giderek artmasını beklediklerini söyleyen Avad, "Vakaların artması sağlık sistemine ağır bir yük getirecek. Acil servisler sınırlı ve hastaneler dolu. Bu nedenle vakalardaki herhangi bir artışta durum daha da kötüleşecek. Sonuç olarak, bölge sakinlerinin önlemlere uyarak bize yardım edeceklerini ve durumun ne kadar zor ve kritik olduğunu kavrayacaklarını umuyorum" dedi.

Gazzeliler durumdan endişeli

Şifa Hastanesinden Ayide Cuha, salgının Gazze'deki ulaştığı boyutun endişe verici olduğunu ve astım hastası olması nedeniyle durumun kendisi için daha korkutucu olduğunu söyledi.

Bir yakınını COVID-19 testi yaptırmak için hastaneye getiren Muhammed Nafiz Muştaha da Gazze'de salgının hızla yayılmasından dolayı endişe duyduğunu ve gelecek günlerde durumun daha da kötüye gitmesini beklediğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Gazze'de COVID-19 salgınında ikinci dalganın oldukça tehlikeli olduğunu kaydeden Muştaha, bölgede hayatın normale dönmesini ümit ettiğini ancak bunun sağlanabilmesi için herkesin önlemlerle uyması gerektiğini sözlerine ekledi.