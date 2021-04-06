Avrupa Birliği ile Rusya arasında aşı gerilimi yükseliyor
Sputnik V'nin geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg, Sputnik V'nin Avrupa’daki diğer aşıları geride bırakacak güçlü özelliklere sahip olduğu için Brüksel tarafından onaylanmasının geciktirildiğini söyledi.
AB ile Rusya arasındaki gerginlik son olarak COVID-19 aşısında da kendini gösterdi.
Rusya’nın öncü Sputnik V COVID-19 aşısının arkasındaki baş bilim insanı Alexander Gintsburg, aşılarına talebin artması sonucu AB’yi rekabet korkusunun sardığını öne sürdü.
AB'nin bu korkusu nedeniyle Sputnik V aşısına onayı özellikle geciktirdiğini iddia etti.
Gintsburg Rus hükümetinin vurguladığı gibi , Brüksel’in aşıyı onaylamamak için çeşitli oyalayıcı formüllere başvurduğunu öne sürdü.
AB'nin onayı yılan hikayesine döndü
Mart ayından bu yana aşı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından sürekli gözden geçiriliyor.
Bununla birlikte, dünya çapında neredeyse 60 ülke formüle zaten izin vermiş olsa da, AB üye ülkelerine EMA’nın kararının beklenmesi talimatı verildi.
Ancak talimata karşın, birçok ülke aşıyı kullanmak için halihazırda anlaşma imzalamış durumda.
Rusya’nın Sputnik V formülü, yeni gen teknolojisi kullanılarak yalnızca iki günde yeni koronavirüs varyantlarına karşı koruma sağlayacak şekilde güncellenebiliyor.
- 13:54
- 13:51
- 13:33
- 13:35
- 13:26