AB ile Rusya arasındaki gerginlik son olarak COVID-19 aşısında da kendini gösterdi.

Rusya’nın öncü Sputnik V COVID-19 aşısının arkasındaki baş bilim insanı Alexander Gintsburg, aşılarına talebin artması sonucu AB’yi rekabet korkusunun sardığını öne sürdü.

AB'nin bu korkusu nedeniyle Sputnik V aşısına onayı özellikle geciktirdiğini iddia etti.

Gintsburg Rus hükümetinin vurguladığı gibi , Brüksel’in aşıyı onaylamamak için çeşitli oyalayıcı formüllere başvurduğunu öne sürdü.

AB'nin onayı yılan hikayesine döndü

Mart ayından bu yana aşı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından sürekli gözden geçiriliyor.

Bununla birlikte, dünya çapında neredeyse 60 ülke formüle zaten izin vermiş olsa da, AB üye ülkelerine EMA’nın kararının beklenmesi talimatı verildi.

Ancak talimata karşın, birçok ülke aşıyı kullanmak için halihazırda anlaşma imzalamış durumda.

Rusya’nın Sputnik V formülü, yeni gen teknolojisi kullanılarak yalnızca iki günde yeni koronavirüs varyantlarına karşı koruma sağlayacak şekilde güncellenebiliyor.



