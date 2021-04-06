Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Hac ve Umre Bakanlığından bir yetkili, salgınla mücadele için koruyucu tedbirlerin alındığını duyurdu.

Yetkili, ramazan ayında Kabe'de mümkün olan kapasite dahilinde, sadece aşı olan ya da COVID-19 geçirip iyileşen kişilere, umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini açıkladı.

Mescid-i Nebevi'de teravih kılınabilecek

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Geçen yıl Haremi Şerif ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.