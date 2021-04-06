Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umre ve Kabe'de namaz için aşı olma şartı getirildi
[Fotoğraf: AA]
Riyad yönetimi COVID-19 salgınıyla mücadele için aldığı kararlara yenisini ekledi. Ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram'da, sadece aşılanan veya COVID-19 geçirip iyileşen kişilerin umre yapabileceği ve namaz kılabileceği açıklandı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Hac ve Umre Bakanlığından bir yetkili, salgınla mücadele için koruyucu tedbirlerin alındığını duyurdu.
Yetkili, ramazan ayında Kabe'de mümkün olan kapasite dahilinde, sadece aşı olan ya da COVID-19 geçirip iyileşen kişilere, umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini açıkladı.
Mescid-i Nebevi'de teravih kılınabilecek
Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.
Geçen yıl Haremi Şerif ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.
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