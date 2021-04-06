COVID-19 pandemisinin başlamasından bu yana 800 milyon çocuk okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu çocukların çoğunun uzayan önlemler ve salgın nedeniyle okula bir daha dönememe riski bulunduğu konusunda uyardı.

UNICEF Eğitim Şefi Robert Jenkins, salgının eğitime vurduğu darbeye değinerek, "Okullar geçen yıl kapandığında bu seviyede olacağını, bu kadar uzayacağını düşünmemiştim. Planlamalarımızda bu olasılık hiçbir zaman gündeme getirilmedi" dedi.

Çocuklar istismarla karşı karşıya

Okulların kapalı olduğu veya uzaktan ve yüz yüze öğrenmenin sürdüğü en az 90 ülke var.

İnsani yardım kuruluşları, kapanmaların dünya çapında artan çocuk işçiliği kullanımından çocuk evliliklerinde artışa kadar çeşitli suistimallere ve çocuk haklarının hiçe sayılmasına katkıda bulunduğunu söylüyorlar,

Hazırlanan raporlar, çok sayıda çocuğun okuldan uzak kaldığı için aileleri tarafından çalışmaya zorlandığını göstermişti.

Bu haftaki bir Save the Children raporu, Lübnan'da çocukların para için çaresiz ebeveynler tarafından çalıştırıldığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Hayır kurumu, çocukların çoğunun asla okula dönemeyeceği endişesini dile getiriyor.

Yardım kuruluşunun Lübnan direktörü Jennifer Moorehead "Süpermarketlerde veya çiftliklerde çalışan çocuklar ve evlenmeye zorlanan kızlarla bu durumun trajik etkisine şimdiden tanık oluyoruz" dedi.

Kızların çoğu çoktan evlendi bile

Uganda'da 1 yıldır 15 milyon çocuk eğitimden mahrum kalmış durumda.

Önümüzdeki aylarda kademeli bir şekilde okula geri dönülecek, ancak aradan geçen dönemde hamile kalan veya evlendirilen binlerce kız olmayacak.

Kız çocukları kapanmadan en fazla etkilenenler olurken, Afganistan gibi kız çocuklarının okula gitme oranının düşük olduğu ülkelerde durumun çok daha kötüye gittiği belirtiliyor.

Okuldan uyuşturucu tarlasına

Latin Amerika ve Karayipler'de 114 milyon çocuk hala okula gitmiyor.

Save the Children’ın Kolombiya’daki temsilciliği , geçen yıl ülkede kaybolan çocukların sayısının artışına dikkat çekiyor. Kiminin yerel silahlı gruplara alındığını, ya da uyuşturucu tarlalarında çalıştırıldığını belirtiyor.

UNICEF, Dünya Bankası ve Johns Hopkins Üniversitesi, "COVID-19 Küresel Eğitim İyileşme Takibi" isimli bir sistemle çocukların nerelerde evde ya da okulda eğitim gördüğünü takip ediyor.



