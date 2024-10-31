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Dünya
İHA 31.10.2024 09:46

İzinsiz inşaat çalışması yapılan 10 katlı otel çöktü: 1 ölü

Arjantin’de gerekli izinler alınmadan inşaat çalışmaları yapılan 10 katlı bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İzinsiz inşaat çalışması yapılan 10 katlı otel çöktü: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Villa Gesell bölgesinde gerekli izinler alınmadan inşaat çalışması yapılan 10 katlı Dubrovnik Otel dün sabah saatlerinde çöktü.

Çökmenin ardından arama kurtarma ekipleri otel enkazında çalışmalarına hız kesmeden başlarken şuana kadar 1 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

En az 15 kişinin kaldığı otelde çökme sonucu 80 yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel yetkililer, uygun izinler alınmadan otelde yapılan inşaat çalışmalarının Ağustos ayında belediyenin talimatıyla durdurulduğunu açıklarken çevrede yaşayanlar ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Arjantin Ulusal Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, olay yerine iki uzman ekibin gönderildiğini açıkladı.

Dört gözlatı

Buenos Aires Eyaleti Güvenlik Bakanı Javier Alonso ise, şantiyede çalışan 4 duvar ustasının göçükten kurtulduğunu ve polis tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Alonso, ilk verilere göre çalışmaların otelin ilk katında yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.

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