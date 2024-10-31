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Dünya
9Honey 31.10.2024 09:35

İsveç prensesi, kraliçelik için askeri eğitimde

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekteki kraliçelik görevine hazırlanmak amacıyla askeri eğitim aldı. Zorlu bir programdan geçen 47 yaşındaki prenses, silahlı kuvvetler tarafından paylaşılan görüntülerde, hem teorik hem pratik derslerle liderlik ve kriz yönetimi becerilerini geliştiriyor.

İsveç prensesi, kraliçelik için askeri eğitimde

İsveç Veliaht Prensesi Victoria, gelecekte kraliçe olabilmek için çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Son olarak, askeri bir eğitim alan prensesin görüntüleri İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

47 yaşındaki prenses, zorlu bir askeri eğitim programına katılarak üniforma giyip silah kuşandı. Eğitimi tamamlayan Victoria, hem teorik hem de pratik dersler aldı.

İsveç silahlı kuvvetleri, prensesin eğitimine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak, Victoria'nın devletin başına geçmek için yaptığı hazırlıklara dikkat çekti.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ulusal güvenlik politikasında değişikliğe gitmiş ve mart ayında NATO'ya üye olmuştu.

Prenses Victoria'nın 12 yaşında bir kızı ve 8 yaşında bir oğlu bulunuyor.

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