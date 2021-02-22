Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi saldırıda öldü
[Grafik: TRT Haber]
İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Büyükelçisi Luca Attanasio, BM konvoyuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırıda büyükelçiyle birlikte bir askeri polisin de öldüğünü açıkladı.
Saldırının, ülkenin doğusundaki Kanyamahoro bölgesi yakınlarında gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Faillere ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.
KDC'nin Ruanda ve Uganda sınır hattında silahlı gruplar, çok sayıda saldırı düzenliyor.
Etiketler: Afrika İtalya Son Dakika
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