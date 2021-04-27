İtalyan Robinson Crusoe olarak tanınan Mauro Morandi, yıllar boyunca bir dizi tahliye tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Sonunda yetkililerin baskısı üzerine 30 yıldan fazla süredir yaşadığı adayı terk edecek.

Morandi sosyal medyadan "Budelli'yi 32 yıldır koruduğum için gelecekte de korunacağını umarak bırakacağım." mesajını paylaştı.

Sistemden bunalıp kaçmıştı

81 yaşındaki Mauro Morandi, kuzey Sardinya açıklarında Budelli'ye 1989 yılında taşınmıştı.

Eski bir beden eğitimi öğretmeni olan Morandi, verdiği demeçlerde adaya taşınmama nedenini "Toplumumuzla ilgili pek çok şeyden oldukça bıktım: tüketimcilik ve İtalya'daki siyasi durum. Tüm uygarlıklardan uzak, Polinezya'da ıssız bir adaya taşınmaya karar verdim. Doğaya yakın yeni bir hayata başlamak istedim" diye anlatmıştı.

Baskılara daha fazla dayanamadı

Ancak geçen yıl yetkililer, Morandi'den pembe kumsalıyla ünlü adadan taşınmasını istedi.

La Maddalena Ulusal Parkı Başkanı Fabrizio Fonnesu, Morandi'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir radyo istasyonu olan kulübesinde yasa dışı değişiklikler yaptığını öne sürdü.

İtalyan hükümetine, Morandi’nin kalmasına izin vermesi çağrısında bulunan dilekçe için 70 binden fazla imza toplandı.

Ancak pazar günü, Morandi ayrılma kararını açıkladı ve La Maddalena adasında küçük bir daireye taşınacağını söyledi; "Hayatım çok fazla değişmeyecek, yine de denizi göreceğim." dedi.