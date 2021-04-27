Birleşmiş Milletler'in (BM) konuyla ilgili 81 sayfalık raporunda, Cumhurbaşkanı Salva Kiir liderliğindeki hükümet güçleri ile Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar liderliğindeki muhalefet güçleri arasında Şubat 2020'de imzalanan ateşkesin uygulanmasına dair görüş ayrılıkları ve çıkar çatışmaları bulunduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Kiir'in geçiş sürecini yönetmekteki başarısızlığı, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar'ın hükümette herhangi bir etkisinin bulunmaması nedeniyle kendi etnik tabanları ve silahlı güçleri arasında desteklerini yitirmekte olduğu belirtildi.

Nüfusun 3'te 2'sini etkileyecek insani kriz

Her iki taraftan da liderliğin değişmesi yönünde talepler dile getiriliyor.

Raporda, 2011'de Sudan'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından Aralık 2013'te patlak veren iç savaşın tarafları arasındaki ihtilafların ülkeyi yeni bir iç savaşa sürükleyebileceği uyarısı yapılarak bunun ülke nüfusunun üçte ikisini etkileyecek insani krize yol açabileceği vurgulandı.

Silahlı güçler, kaynakları hükümetten bağımsız yönetiyor

Hükümete ve muhalefete bağlı silahlı güçlerin, doğal kaynakları ve diğer kamu kaynaklarını bağımsız gelir üreten şirketler eliyle yönetmeye başladığına dikkat çekilen raporda, bu kaynakların "izlenemediği, denetlenemediği ve hükümetçe kullanılamadığı" ifade edildi.

Raporda, halihazırda ülkenin yarısına yakınının akut gıda güvenliği tehdidi altında olduğuna işaret edilerek "Büyük Pibor İdare Bölgesi ile Bahr el Ghazal ve Warrap eyaletlerinde marttan bu yana kıtlığa yakın koşulların hüküm sürdüğü" kaydedildi.

Uluslararası topluma çağrı

Birlik Hükümeti'nin silahlı güçlerin işlediği hak ihlallerine karşı halkı koruyamadığına da dikkat çekildi.

Tüm bu gelişmelerin ülkenin istikrarını tehlikeye attığının vurgulandığı raporda, uluslararası topluma "büyük ölçekli bir çatışmanın ortaya çıkmaması için devreye girilmesi" çağrısı yapıldı.