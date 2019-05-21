Bu ayın başında Belçika'nın Anvers kentinden silah yüklenip Yemen'e doğru yola çıkarılan Bahri-Yanbu gemisinin Fransız Le Havre limanından daha fazla malzeme alması engellenmişti.

İtalyan işçiler de Cenevre limanına yanaşan gemiye yapılacak yüklemeye karşı gösteri düzenledi. Yemen’e silah taşıma işinin Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarına aykırı olduğunu vurgulayan göstericiler, hazırladıkları bez afişlere "Limanlar insanlara açık, silahlara kapalı" yazdı.

Basına açıklama yapan işçi sendikası liderleri, "Yemen'deki savaşın suç ortağı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yemen'de çatışmalar sürüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kaynak: Reuters, AA