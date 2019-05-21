Refugees International'dan (RI), yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki etnik çatışmaların yüz binlerce insanın evini terk etmesine yol açtığı hatırlatılarak, "Etiyopya yerinden edilenleri zorla evine geri gönderiyor. RI, Etiyopya hükümetinin bu kişileri zorla evlerine geri taşıma çabası nedeniyle alarma geçti" ifadeleri kullanıldı.

"Hükümetin icraatları mevcut insani krizi daha da kötüye götürüyor" değerlendirmesini yapan RI sözcülerinden Mark Yarnell, ülke ziyareti sırasında korkunç seviyelerde şiddetle karşılaşmış insanlarla bir araya geldiğini, hükümetin vaktinden önce insanları evine dönmeye zorlamasının mevcut acıları artıracağını belirtti.

"İnsan hakları ihlali"

Açıklamada, Etiyopya hükümetinin geri dönüşlerin "güvenli ve gönüllü" olacağına dair söz vermesine rağmen raporların bunun tam aksini gösterdiği ve bunun bir insan hakları ihlali olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, ülkede çoğunluğu etnik çatışmalar nedeniyle yerinden olan 2,2 milyon kişi var.

Etiyopya hükümeti sözcüsü Billene Seyoum 2 hafta önce yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana ülkede 2,8 milyon insanın şiddet yüzünden yerinden olduğunu, bunların 875 bininin, hükümetin çabaları sonucu geri döndüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA