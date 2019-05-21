Dünya her gün yeni bir gerginliğe uyanıyor. O gerginliğin merkezinde ise ABD yönetiminin baskısı var.

ABD'nin çizdiği Ortadoğu, bilinenden daha geniş.

Merkeze Basra Körfezi'ni alan Washington, Cebelitarık'tan Malaka'ya kadar uzanan Akdeniz-Hint okyanusu hattını Ortadoğu olarak görüyor.

Tehlikeli suların ilki, Basra Körfezi

Amerikan yönetimi, İran'ı, bölgedeki en büyük düşmanı olarak görüyor.

Trump, attığı adımlarla bu gerilimi daha da tırmandırıyor.

Önce İran nükleer anlaşmasından tek yanlı çekildiğini ilan etti,

ardından ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Tehditleri karşılıksız bırakmayan İran ise stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini duyurdu.

Taraflar savaşa ne kadar yaklaştı?

Taraflar savaş istemediğini dile getirse de olası müdahalenin karşılıksız kalmayacağını vurguluyorlar.

Suların ısındığı diğer kritik nokta Doğu Akdeniz

Bölgede; İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır'ın ön plana çıktığı, Fransa, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi Avrupalı güçlerin desteklediği bir hakimiyet mücadelesi var.

Türkiye ise karşısında kurulan ittifaka karşı savunma alanını kuvvetlendirmek için çalışıyor.

Doğu Akdeniz'deki baskı ve gerilimin farkında olan Türkiye, işte bu nedenle çeşitli deniz tatbikatları düzenliyor.

Kaynak: TRT Haber



