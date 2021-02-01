Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalyan doktor: Virüs maske varken de bulaşabilir
İtalyan doktor Pier Luigi Bartoletti, "Koronavirüsün İngiltere mutasyonu, maske varken bulaşabilir" açıklamasını yaptı.
Açıklama, maske kullanımına ilişkin yeni soruların oluşmasına neden oldu.
İtalya'da COVID-19'la mücadele gücünün başkanı Pier Luigi Bartoletti, İngiltere mutasyonunun cerrahi maske takıldığında bile bulaşabileceğini söyledi.
Bartoletti, yeterince havalandırılmayan kapalı alanlarda uzun süre bulunulması halinde virüsün cerrahi maskeleri aşma potansiyeli bulduğu konusunda uyardı.
İtalyan doktor, "Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere uyum sağlıyor" dedi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Maske
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