Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Myanmar'da askeri cunta, kabineyi değiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Myanmar'da, bugün gerçekleşen darbenin ardından askeri cuntanın 24 bakan ve bakan yardımcısını görevden aldığı açıklandı.
Orduya ait Myawadday televizyonundan yapılan açıklamaya göre, ayrıca, aralarında bakanların da bulunduğu 11 yeni atama gerçekleştirildi.
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Etiketler: Myanmar Son Dakika
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