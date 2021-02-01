20 Ocak'ta görevi sona eren Eski Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı William Evanina, CBS kanalına konuştu.

Evanina, Pekin'in, Amerikalıları, DNA'ları da dahil olmak üzere sağlık verilerini toplamaya çalıştığı konusunda uyardı.

Pekin Genom Enstitüsü'nü hedef gösterdi

Eski istihbaratçı, verilerin akıllı evler, sensörler ve 5G ağları üzerinden elde edildiğini söyledi, Çin'in bu yolla hastalıkların tedavisinde ve kullanılan teknolojilerde tekel olmayı amaçladığını iddia etti.

William Evanina, biyoteknoloji firması Pekin Genom Enstitüsü'nü de hedef gösterdi.

ABD'de 5 eyalette yüksek teknolojili koronavirüs test laboratuvarları kurma teklifinde bulunan firmanın, toplayacağı kan örneklerini başka amaçlar için kullanılabileceğine dikkati çekti.

Çin iddiaları reddetti

Çinli firma ise iddiaları reddetti.

Firma, "Amerikan vatandaşlarının gen verilerinin firmamız yoluyla ele geçirildiği iddiası asılsızdır" açıklamasını yaptı.