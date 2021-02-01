Cezayir AstraZeneca’nın ürettiği ilk parti 50 bin doz aşıyı taşıyan uçağın Huari Bumedyen Uluslarası Havalimanı’na iniş yaptığını duyurdu.

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer daha önce yaptığı açıklamada, Çin, Hindistan ve diğer bazı ülkelerden de yakın zamanda aşı sevkiyatlarının olacağını belirtmişti.

Cezayir Sağlık Bakanlığı da 44 milyon nüfuslu ülkede aşılama sürecinin gerçekleştirilmesi için yaklaşık 8 bin sağlık merkezinin hazır bulunduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam can kaybı 2 bin 888, vaka sayısı 107 bin 122, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 212 oldu.

