Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili açıklama yaptı.

Vang, durumla ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Çin, Myanmar'ın dost komşusudur. Tarafların farklılıklarını anayasal ve yasal çerçeve içinde çözmesini, siyasi ve toplumsal istikrarı korumasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

"Darbe" sözcüğü kullanılmadı

Çin devlet medyasının olayı aktarırken "darbe" sözcüğü kullanmaması dikkati çekti. "Global Times" gazetesi Myanmar ordusunun olağanüstü hal ilan ettiğini aktarırken olayı "iktidar devri" olarak yorumladı.

Gazete, konuyla ilgili haberinde, "Batı medyası, olayı de facto bir darbe olarak yorumlarken, iktidarın devri, Myanmar'ın yeni seçilmiş parlamentosunun kasımdaki seçimlerin ardından yapacağı ilk oturumun öncesine denk geldi" ifadelerine yer verdi.

Çin Dışişleri Bakanı, geçen ay Genelkurmay Başkanı ile görüşmüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, geçen ay Myanmar'ı ziyaretinde Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Ming Ang Hlaing ile de görüşmüştü.

Bakanlık Sözcüsü Venbin, Bakan Vang'ın ordunun yönetime el koyma planından haberi olup olmadığı ve Pekin yönetiminin darbeyi kınayıp kınamayacağı sorularını yanıtsız bıraktı.

Çin daha önce askeri dikta yönetimleri desteklemişti

Çin, daha önce Myanmar'daki askeri dikta yönetimlerini desteklemiş, ancak Ang San Suu Kyi liderliğindeki sivil hükümet ile de yakın ilişkiler kurmuştu.

Pekin yönetiminin Myanmar'dan geçen petrol ve doğal gaz boru hatları ve Yol ve Kuşak Girişiminin parçası olarak, ulaştırma altyapı projelerini içeren Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru projeleri nedeniyle komşu ülkede ekonomik çıkarları bulunuyor.