Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Myanmar’da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Maas, bu kapsamda gerçekleşen gözaltıları en sert şekilde kınadığını, bu askeri eylemlerle Myanmar'da demokratik değişim yolunda şimdiye kadar kaydedilen ilerlemelerin riske atıldığını vurguladı.

Bakan Maas, şunları söyledi:

"Ordudan, Devlet Başkanı Win Myint ve Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere gözaltına alınan hükümet ve parlamento üyelerinin ivedilikle serbest bırakılmalarını, olağanüstü halin kaldırılmasını ve anayasal olarak meşru demokratik kurumların yeniden çalışmasına izin verilmesini talep ediyorum."

"Sivil hükümetin çabalarını destekliyorum"

Maas, Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki ortaklarıyla, Myanmar’ın daha fazla demokratikleşmesi ve ülkede barışın, insan haklarının ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi yönünde sivil hükümetin çabalarını desteklediğini söyledi.

Bakan, askeri yönetimden halkın demokratik iradesine saygı göstermesini ve 8 Kasım 2020’de yapılan seçimleri tanımasını beklediğini vurguladı.

BM Myanmar Özel Raportörü'nden tepki: Korkunç

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ordunun Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin de aralarında olduğu yetkililerin gözaltına alınmasının "korkunç" olduğunu söyledi.

Andrews paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Korkulan oldu. İletişim hatları kesildi ve böylelikle iletişim kasten zorlaştırıldı. Anlaşılan, Devlet Konseyi Başkanı ve birçok kişi ordu tarafından gözaltına alındı. Korkunç."

Very disturbing news that what many have feared is indeed unfolding in Myanmar. Communications lines are down so, by design, communication is difficult. But apparently the State Counselor and many others have been detained by the military. Outrageous. — UN Special Rapporteur Tom Andrews (@RapporteurUn) February 1, 2021

Malezya'dan "hukukun üstünlüğünü sürdürme" çağrısı

Malezya hükümeti, askeri darbenin yaşandığı Myanmar'a, hukukun üstünlüğünü sürdürme çağrısında bulundu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Malezya'nın Myanmar'daki gelişmelerden endişe duyduğu vurgulayarak "Malezya, Myanmar ordusu ve ilgili taraflara huzur ve güvenliği sağlama, hukukun üstünlüğünü sürdürme ve seçimle alakalı sorunları barışçıl yollarla çözme çağrısında bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, Malezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi olarak Myanmar'daki barış ve istikrara desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği söylendi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini duyurdu.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Ülkede ordu, ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.