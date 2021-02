Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Myanmar’da ordunun yönetime el koymasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Maas, bu kapsamda gerçekleşen gözaltıları en sert şekilde kınadığını, bu askeri eylemlerle Myanmar'da demokratik değişim yolunda şimdiye kadar kaydedilen ilerlemelerin riske atıldığını vurguladı.

Bakan Maas, şunları söyledi:

"Ordudan, Devlet Başkanı Win Myint ve Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii de dahil olmak üzere gözaltına alınan hükümet ve parlamento üyelerinin ivedilikle serbest bırakılmalarını, olağanüstü halin kaldırılmasını ve anayasal olarak meşru demokratik kurumların yeniden çalışmasına izin verilmesini talep ediyorum."

"Sivil hükümetin çabalarını destekliyorum"

Maas, Almanya’nın Avrupa Birliği’ndeki ortaklarıyla, Myanmar’ın daha fazla demokratikleşmesi ve ülkede barışın, insan haklarının ve ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi yönünde sivil hükümetin çabalarını desteklediğini söyledi.

Bakan, askeri yönetimden halkın demokratik iradesine saygı göstermesini ve 8 Kasım 2020’de yapılan seçimleri tanımasını beklediğini vurguladı.

BM Myanmar Özel Raportörü'nden tepki: Korkunç

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ordunun Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii'nin de aralarında olduğu yetkililerin gözaltına alınmasının "korkunç" olduğunu söyledi.

Andrews paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Korkulan oldu. İletişim hatları kesildi ve böylelikle iletişim kasten zorlaştırıldı. Anlaşılan, Devlet Konseyi Başkanı ve birçok kişi ordu tarafından gözaltına alındı. Korkunç."

Very disturbing news that what many have feared is indeed unfolding in Myanmar. Communications lines are down so, by design, communication is difficult. But apparently the State Counselor and many others have been detained by the military. Outrageous.