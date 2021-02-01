Koronavirüs vaka sayılarının 545 bini aştığı, salgın dolayısıyla 11 bin 680'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'da aşılama çalışmaları henüz başlamadı.

Pakistan halkı, aşının hala ülkeye gelmemesi ve dünyada adaletsiz şekilde dağıtılması nedeniyle endişeli.

Hükümet yetkililerinin, Ocak 2021 itibarıyla COVID-19'a karşı aşılamaların başlayacağını söylediği ülkede henüz aşı temin edilemedi.

"DSÖ'den bize de aşı verilmesini sağlamasını istiyoruz"

Başkent İslamabad'da COVID-19 test laboratuvarında çalışan Hasan Ali, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşının adil dağıtımıyla ilgili çalışma yapmadığını söyledi.

Ali, "Diğer ülkelere aşı veriliyor ama bize verilmiyor. DSÖ'den bize de aşı verilmesini sağlamasını istiyoruz" dedi.

Sağlık çalışanı Osman Ali, vaka sayılarının çok olduğu ABD gibi ülkelerde COVID-19 aşı çalışmalarının başladığını ve bu ülkelerde salgının azalma eğiliminde olduğunu söyledi.

Ali, ülkeye henüz aşı gelmediğini anımsatarak, DSÖ'nün Pakistan’a aşı temin edilmesi için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Mart ayına kadar 6 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor

Çinli Sinopharm şirketine ait 500 bin doz COVID-19 aşısı bugün Pakistan'a ulaştı.

Aşıyı ücretsiz temin eden İslamabad yönetimi, Sinopharm ile 1,1 milyon doz aşı alımı için anlaşma imzalamıştı. Aşıların kalan dozlarının bu ay içinde gelmesi bekleniyor.

Pakistan'ın COVID-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bu yıl 17 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söylemişti.

Umar, aşıların şubat itibarıyla gelmeye başlayacağını, 6 milyon doz aşının mart ayına kadar teslim edileceğini belirtmişti.

Henüz aşılama çalışmalarına başlayamayan Pakistan'ın nüfusu 223 milyonun üzerinde.