İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Schapps, sosyal medya hesabından, İngiltere’ye kayıtlı araçlardan AB sembolü olmadan nasıl görüneceğine dair bir plakayı paylaştı.

How the new UK number plate looks with the Union Flag and GB replacing the EU symbol. The green background on this one signifies a fully electric vehicles. https://t.co/Hb7uXKdkcl pic.twitter.com/rNavDrwjh5 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 31, 2021

Brexit kararı 2016'da alınmıştı

İngiltere'de, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

1973'te AB'ye üye olan İngiltere, 31 Ocak 2020'de Birlik'ten ayrıldı.

Başbakan Boris Johnson yeni yıl mesajında, Brexit ile ilgili, "Bu, ülke için harika bir an. Özgürlüğümüzü elimize aldık ve bundan mümkün olduğunda en iyi şekilde yararlanmak bize bağlı" demişti.