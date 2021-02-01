Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt'te 22 yıldır Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Halid el-Carallah istifa etti.
Kuveyt'in El-Kabs gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmed en-Nasır, yardımcısı Carallah'ın istifasını kabul etti.
Dışişleri Bakanı Nasır, Carallah'tan boşalan koltuğa Cemal el-Ganim'i atadı.
Carallah'ın 22 yıl sonra gelen istifasının nedeni açıklanmadı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığında 1971'de çalışmaya başlayan ve çeşitli diplomatik pozisyonlarda görev yapan Carallah, 1999'da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak vazifelendirilmişti.
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