Kitlesel aşılama çalışmalarına 19 Ocak'ta başlanan Sırbistan'da, kısa sürede 850 bin vatandaşın aşı yaptırmak için başvuruda bulundu.

Balkanlar'da aşı çalışmalarına ilk başlayan ülke olan 7 milyon nüfuslu Sırbistan, bölge ülkelerine kıyasla aşılamada önemli bir yol katetti.

En çok doz aşı yapan 2'nci ülke

Ülke, "Our World In Data" internet sitesinin verilerine göre Avrupa'da İngiltere'nin ardından nüfusa oranla en çok doz aşı yapan ikinci ülke oldu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırbistan'ın bugüne dek 6,5 milyon doz aşı tedariki için anlaşma imzaladığını, yakın zamanda 11 milyon doz daha aşı tedariki için yeni anlaşmalar da imzalayacaklarını söyledi.

Rusya'da "Sputnik V" aşısını üreten enstitüden uzmanların 11 Şubat'ta Sırbistan'a geleceğini açıklayan Brnabic, "Umuyorum ki biz de Sputnik V aşısını üretme aşamasına geçeceğiz" dedi.

Toplum bağışıklığı için hedef 1,5 milyon

Salgınla Mücadele Koordinasyon Masası üyelerinden Dr. Predrag Kon, ülkede henüz toplum bağışıklığı kazanılmadığını vurgulayak "Aşılamada 1,5 milyonu aştığımızda toplum bağışıklığından söz edebiliriz" açıklamasını yaptı.

Sırbistan'daki aşılama çalışmalarında, "Sputnik V" aşısının yanı sıra Çin'in ürettiği "Sinopharm" ve Pfizer/BioNTech aşısı da kullanılıyor.

Ülkede salgının başından beri 395 bin kişiye COVID-19 bulaşırken, 4 bin 20 kişi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.