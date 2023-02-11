İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, altyapı ve binaların hasar görmesine ve yıkılmasına yol açan şiddetli depremin sonuçlarına bir yanıt olarak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin teklifiyle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) toplamda 1 milyon 750 bin euro değerinde katkıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yardımın 1 milyon euroluk kısmının Türk Kızılay'ın faaliyetlerine, 750 bin euroluk kısmının ise Suriye Kızılayı'na tahsis edildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "İtalyan hükümeti, bu katkılar aracılığıyla zor dönemde yakınlığını somut bir şekilde göstererek ilgili halklara ilk somut yardımı sunmayı amaçlamaktadır." denildi.