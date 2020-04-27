İtalya’da ramazanı COVID-19 salgını gölgesinde karşılayan ülkedeki önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kurum temsilcileri açıklama yaptı.

Floransa’da yaşayan İmam İzzeddin Elzir, "Şu anda ülkemiz için çok zor bir zamandan, kriz döneminden geçmemize rağmen ramazanı büyük bir sevinçle karşıladık. Biz bütün bir yıl bu aya ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Ramazanın oruç tutmanın da ötesinde bir arada bulundukları, iftarda masaya birlikte oturup oruç açtıkları bir dönem olduğunun altını çizen Elzir, "Ama şu anda İtalya’daki Müslümanlar olarak her birimiz evdeyiz, ibadetlerimizi evde yapıyoruz. Cemaatle yaptığımız buluşmaları artık teknoloji yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu tabii bir bakıma iyi ama aslında insani boyutu eksik bırakıyor" diye konuştu.

"100’den fazla kaybımız var"

İmam Elzir, kendisinin bulunduğu bölgede Müslümanların COVID-19'dan ne kadar etkilendiğiyle ilgili şunları söyledi:

"Floransa ve Toskana’da Allah’a çok şükür ki iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Lombardiya’da ise ne yazık ki 100’den fazla kaybımız var. Birçok belediye başkanı ve valiye teşekkür etmem gerekir ki, onlar COVID-19’dan kayıplarımızı defnedecek yer bulmamızla ilgili bize yardım etti. Son derece olumlu müdahaleleri oldu."

Elzir, ülkedeki İslam topluluğuna da COVID-19 salgınına yönelik önlemlere gösterdiği uyum nedeniyle teşekkürlerini de iletti.

"Ramazanda hep birlikte bunu atlatmayı umuyoruz"

İtalya İslam Toplumu Kuruluşu Başkanı (COREIS) Yahya Pallavicini, "Ramazan, Allah’tan bir destek ummak ve bunun için dua etmek için büyük bir fırsat. Umuyoruz ki ramazanın nimeti, ailelerin durumunu ve genel sağlık durumunu daha iyileştirecektir" diye konuştu.

COVID-19 salgını dolayısıyla bu ramazanın diğerlerinden farklı olduğuna dikkat çeken Pallavicini, "Bunun her şekilde zor olacağı açık çünkü camilerde toplu halde bulunamayız. Camiler dahil her yer kapalı. İnşallah, ramazanda hep birlikte bunu atlatmayı umuyoruz" dedi.

Pallavicini, salgın nedeniyle kuzeyde vakaların yoğun olduğu Lombardiya, Piyemonte, Veneto’dakiler için endişelenmenin yanı sıra kendilerine dikkat etmeye, hastalarını iyileştirmeye ve resmi yetkililerle tam iş birliği içinde kaybettikleri kişileri son yolculuklarına uğurlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Umalım ki bayramı yapabilelim"

İtalya’da mayıs başında önlemlerin gevşetilmesi üzerine ramazan sonunda birlikte iftar yapılıp yapılamayacağına ilişkin Pallavicini, şunları söyledi:

"Umutlarımızdan biri de o. Şu an itibarıyla bu mümkün değil, herkese evinde ailesiyle kalmayı tavsiye etmek mecburiyetindeyiz. Belki ramazanın son 10 gününde farklı bir çözüm bulunabilir. Kısmi çözümler olacak sanıyorum. Belki çok az kişiyle, sosyal mesafe olmak şartıyla, belki namaz olabilir ama iftar olabileceğini düşünmüyorum. Bunlar olabilir ama henüz net değil. Bu işler Roma’da belki yapılabilir ama bu ramazanda kuzeyde, Milano’da umalım ki bayramı yapabilelim. Bu sene bayramda dahi Milano’da kapalı kalmak durumunda olabiliriz. Buna da hazırlıklı olmalıyız."

100 aileye yardım ulaştırıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Milano Din Görevlisi Yusuf Özel de Milano’da önceki yıllardaki iftar çadırlarının insanlarla dolup taştığını anımsatarak, "Güzel şeyler oluyordu ama maalesef bu sene COVID-19 sebebiyle olmadı. Yani ramazana buruk şekilde girdik" dedi.

COVID-19 salgınına karşı cami faaliyetlerine ara verdiklerini vurgulayan Özel, "Bu sene, ramazanı camilerde değil camideki faaliyetleri sosyal medyaya aktarmış olarak devam ediyoruz" diye konuştu.

Özel, COVID-19 nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilere ayrım yapmaksızın yardım yetiştirdiklerine işaret ederek, şu ana kadar yaklaşık 100 aileye yardım ulaştırdıklarını anlattı. Yardımlarının sadece Milano ile sınırlı kalmadığını, diğer illere de gittiklerini dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Dün Como’ya gittik, 6 aileye yardım götürdük. Herkesin evinde olduğu bir dönemde, tedbirlerimizi alarak, yeter ki buradaki vatandaşımız mağdur olmasın diye, yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Devletimizin de yardımseverliğini bu insanlara göstermiş oluyoruz. Geçen bir Arap vatandaşa yardım götürdük, bizi elinde Türk bayrağıyla karşıladı. Bu tabii bizi duygulandırdı."