İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Meclis Sözcüsü Esedullah Abbasi, Laricani'nin tekrarlanan COVID-19 testinin negatif çıktığını ve tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Abbasi, "Laricani dünden bu yana işinin başında. Karantinadan çıktı. Ayrıca, bugün ve yarın da ofisinde olacak." ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisinden, 2 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı Laricani'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alınarak tedavisine başlandığı bildirilmişti.

İran'da can kaybı 5 bin 710

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e ulaştı.