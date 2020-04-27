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Rusya'da vaka sayısı 87 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 6 bin 198 artışla 87 bin 147'ye, can kaybının ise 50 artışla 794'e ulaştığı bildirildi.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 198 kişilik artış yaşandı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artışla 749'e ulaştı.
Son rakamlara göre Rusya, vaka sayısında Çin'i geçerek 9'uncu sıradaki yerini aldı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 569'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 3 milyonu aşmış durumda.
Etiketler: rusya kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:25
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