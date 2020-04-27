Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 6 bin 198 kişilik artış yaşandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 artışla 749'e ulaştı.

Son rakamlara göre Rusya, vaka sayısında Çin'i geçerek 9'uncu sıradaki yerini aldı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 206 bin 569'a ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 3 milyonu aşmış durumda.