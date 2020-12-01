Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 785 can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, son 24 saatte 19 bin 350 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başladığı şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 1 milyon 620 bin 901'e ulaştı.
Aktif COVID-19 hasta sayısı 779 bin 945, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 663 olarak kayıtlara geçti.
COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 785 artarak 56 bin 361'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 88 artarak 784 bin 595 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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