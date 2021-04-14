Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 469 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 469 arttı. Toplam can kaybı 115 bin 557 oldu.
İtalya'da son 24 saatte yapılan 334 bin 766 testte 16 bin 168 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri vaka sayısı 3 milyon 809 bin 193'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 514 bin 660'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 490'a geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 469 artarak 115 bin 557'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 251 artışla 3 milyon 178 bin 976'ya ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı, 13 milyon 715 bin 713 oldu. Aşılananların 4 milyon 91 bin 366'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.
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