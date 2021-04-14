Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Ünlü 'saadet zinciri' dolandırıcısı Bernie Madoff öldü
[Fotoğraf: AFP]
Tarihin en büyük "saadet zinciri" dolandırıcılığını gerçekleştirdiği bildirilen eski yatırım danışmanı Bernie Madoff, 82 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'de Federal Cezaevleri Bürosu, Madoff'un hapishanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Madoff, 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bir zamanlar Wall Street'in en önemli figürlerinden olan Bernie Madoff'un, 2009 yılında hakkındaki suçlamaları kabul ettiğinde, 1980'lerden o zamana kadar 136 ülkeden neredeyse 40 bin kişiyi yaklaşık 65 milyar dolar dolandırdığı tahmin ediliyordu.
Dolandırılanlar arasında Steven Spielberg, Kevin Bacon ve Elie Weisel gibi ünlü isimler de bulunuyordu.
Madoff'un geçtiğimiz yıl haziran ayında böbrek rahatsızlığı gerekçeli tahliye talebi reddedilmişti.
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