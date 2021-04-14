Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Natanz'daki nükleer terörizm, yalnızca (Eski ABD Başkanı Donald) Trump tarafından başlatılan ekonomik terörizme son verilerek kontrol altına alınabilecek tehlikeli bir sarmal ortaya çıkardı" dedi.

"Biden-Harris bir kampanya seçecek, fazla zaman yok"

Zarif, ABD Başkanı Joe Biden'a bu "tehlikeli" süreci tersine çevirmek için İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında buludu.

Bakan Zarif, "Biden-Harris, ya Obama-Biden anlaşmasını ya da Trump'ın azami başarısızlık kampanyasını seçecek. Başka bir alternatif ve fazla zaman yok" açıklamasını yaptı.

"İsrail, Viyana'daki görüşmeleri sabote etmeye çalışıyor"

Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra tesiste büyük bir patlama yaşandığı açıklanmıştı.

Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer, daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bir sabotaj eylemi olduğunu vurgulamıştı.

İran, İsrail'in saldırıyla Viyana'daki nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri sabote etmeye çalıştığını belirtiyor.