Hafif Sağanak Yağışlı 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2025 06:32

İtalya'da Puglia Bölgesel Yönetimi, İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

İtalya'nın güneyindeki Puglia Bölgesi'nin yönetimi, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan ve Puglialı vatandaşları yasa dışı alıkoyan İsrail hükümeti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İtalya'da Puglia Bölgesel Yönetimi, İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Puglia Bölgesel Yönetim Başkanı Michele Emiliano, yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu barış misyonuna katılan İtalyan ve Puglialı vatandaşların kaçırılması ve gözaltına alınması nedeniyle İsrail hükümeti hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emiliano, İtalyan gemilerine ve savunmasız vatandaşlarına karşı işlenen şiddet eylemlerinin, keyfi biçimde alıkonulup İsrail hapishanelerine götürülmelerinin, gemilere el konulmasının ve ardından gemilerin batırılmasının İsrail hükümetinin işlediği son derece ciddi suçlar olduğunu belirterek, bunlardan Puglia Bölgesi'nin de zarar gördüğünü kaydetti.

Puglia Bölgesel Yönetimi, mayıs ayında, Gazze'deki savunmasız Filistinlilere yönelik soykırımı gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetiyle tüm resmi diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

ETİKETLER
İtalya İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Soykırım ordusu Gazze'de 4 günde 118 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Yabancı plakalı taşıtlara verilen idari para cezalarına düzenleme
08:53
Çok sayıda ünlü isme uyuşturucu operasyonu
08:26
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 6 zanlı yakalandı
08:18
41 ilde dolandırıcılık operasyonu: 271 şüpheli yakalandı
08:02
Macaristan Başbakanı: AB stratejik ortak olarak Türk Devletleri Teşkilatını almalı
07:43
Gebele Bildirisi'nde Türk Dünyası'nın bölgesel sorunlarla ilgili tutumu vurgulandı
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
36 il için 'sarı' kodlu uyarı
FOTO FOKUS
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
Düzce'de öğrenciler kağıttan gemilerle Sumud Filosu'na destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ