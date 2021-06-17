Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 03:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da patlayıcı madde paniği
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının oynandığı Roma Olimpiyat Stadı yakınlarında, park halindeki bir araçta patlayıcı madde düzeneği bulundu. Düzenek kontrollü bir şekilde patlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
İtalya'da, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının oynandığı Roma Olimpiyat Stadı yakınlarında bulunan patlayıcı madde düzeneği, panik yarattı.
Yoldan geçen bir kişi, park halindeki bir araçta kabloların olduğunu fark edip şüphelenerek polise bildirdi.
İtalyan polisi, aracın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
Aracın yerel bir politikacıya ait olduğu belirlendi
Aracın içindeki patlayıcı madde düzeneği kontrollü bir şekilde patlatıldı. İtalya-İsviçre maçına saatler kala yaşanan bu gelişme üzerine bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.
Aracın, Marco Doria isimli yerel bir politikacıya ait olduğu bilgisi paylaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: İtalya
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