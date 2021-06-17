İtalya'da, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının oynandığı Roma Olimpiyat Stadı yakınlarında bulunan patlayıcı madde düzeneği, panik yarattı.

Yoldan geçen bir kişi, park halindeki bir araçta kabloların olduğunu fark edip şüphelenerek polise bildirdi.

İtalyan polisi, aracın bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Aracın yerel bir politikacıya ait olduğu belirlendi

Aracın içindeki patlayıcı madde düzeneği kontrollü bir şekilde patlatıldı. İtalya-İsviçre maçına saatler kala yaşanan bu gelişme üzerine bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Aracın, Marco Doria isimli yerel bir politikacıya ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

