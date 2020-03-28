Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İtalya'da ölü sayısı 10 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 889 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 10 bin 23 oldu. Ülkedeki vaka sayısı ise 92 bin 472.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: vaka sayısı son dakika ölü sayısı koronavirüs İtalyaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 20:19
Son Haberler
- 20:17
- 20:00
- 19:54
- 19:41
- 19:40
Sıradaki Haber
Gazze halkı koronavirüs nedeniyle korku içinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz