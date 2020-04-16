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İtalya'da koronavirüsten bir günde 525 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı her geçen gün artıyor.
Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İtalya'da son 24 saatte 525 kişi yaşamını yitirdi. Böylece COVID-19 nedeniyle ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 170'e yükseldi.
Etiketler: covid-19 İtalya koronavirüsSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 19:27
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