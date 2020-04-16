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İngiltere'de kısmi karantina uygulaması uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere'de önlemlerin süreleri uzatılıyor.
İngiltere'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729 oldu.
Etiketler: İngiltere covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 19:16
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