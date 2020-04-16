COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık, son 24 saatte 861 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 13 bin 729'a ulaştığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 618'lik artışla 103 bin 93'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 327 bin 608 kişiye COVID-19 testi uygulandığı belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bin 487'ye ulaşmış durumda.