Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Johns Hopkins University
İngiltere'de son 24 saatte 861 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1 günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi.
COVID-19'a dair son rakamları İngiltere Sağlık Bakanlığı paylaştı.
Bakanlık, son 24 saatte 861 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 13 bin 729'a ulaştığını bildirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 618'lik artışla 103 bin 93'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 327 bin 608 kişiye COVID-19 testi uygulandığı belirtildi.
Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 bin 487'ye ulaşmış durumda.
Sıradaki Haber
Myanmar-Hindistan sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz