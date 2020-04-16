Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste can kaybı giderek artıyor. Başta Avrupa'da olmak üzere yurt dışında yaşayan Türklerde de vaka ve can kaybında artış görüldü.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.