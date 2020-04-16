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Yurt dışında koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 320'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurt dışında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste can kaybı giderek artıyor. Başta Avrupa'da olmak üzere yurt dışında yaşayan Türklerde de vaka ve can kaybında artış görüldü.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
Salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa'da 99, Almanya'da 71, Hollanda'da 54, İngiltere'de 32, Belçika'da 29, ABD'de 13, İsveç'te 12, Avusturya'da 4, İsviçre'de 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 ve Lübnan'da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Etiketler: Türk vatandaşları koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 18:56
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